Como forma de incentivar uma competição saudável para vacinação contra a Covid-19 entre os municípios gaúchos, o governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (24), uma proposta de incentivo às prefeituras, com duas premiações em duas datas, para que as cidades acelerem a imunização da população.

A proposta prevê R$ 1,25 milhão, divididos em duas datas: R$ 625 mil no dia 20 de julho e outros R$ 625 mil em 20 de agosto. A premiação será repassada aos municípios que, proporcionalmente, mais vacinarem, de acordo com o número de doses aplicadas e registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) sobre o número de doses distribuídas, em cada um dos quatro portes: acima 100 mil habitantes, de 99.999 a 50 mil habitantes, de 49.999 a 10 mil habitantes e abaixo de 10 mil habitantes. Osório como tem menos de 50 mil habitantes se enquadra no grupo, junto com outras 122 cidade. Nesse porte, o primeiro colocado vai receber R$ 75 mil e o segundo R$ 50 mil.

Segundo o governador, a proposta é que os valores da premiação sejam aplicados na Atenção Primária em Saúde, que é responsabilidade dos municípios. Uma portaria com todas as regras e orientações sobre o prêmio será publicada nos próximos dias, para que as prefeituras se organizem e possam realizar o processo de imunização da melhor forma possível.