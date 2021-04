Em live realizada na tarde desta sexta-feira (9), o governador Eduardo Leite anunciou as novas medidas do Distanciamento Controlado. Mesmo com a permanência de todo o Estado na Bandeira Preta, o governo flexibilizou o horário de atendimento dos estabelecimentos comerciais, além de outras mudanças relacionadas à Bandeira Vermelha.

As novas regras começam a valer a partir desse sábado (10) e beneficiam supermercados, restaurantes, bares, academias, templos religiosos, parques, comércio não essencial e sistema de transporte coletivo. Entre as principais medidas estão a autorização para abertura do comércio não essencial aos finais de semana e a ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes. Um novo decreto oficializando os novos critérios para manutenção da atividade econômica foi publicado ainda nesta sexta.

DIAS DE SEMANA

De segunda a sexta-feira segue as restrições de atividades presenciais. Os supermercados agora podem atuar no sistema presencial restrito entre às 22h e 5h. Restaurantes e lanchonetes podem seguir abertos até às 23h, com entrada liberada até às 22h. Depois desse horário o atendimento só pode ser realizado no sistema delivery. Comércios não essenciais seguem funcionando até às 20h no sistema presencial. Após esse horário está liberado apenas o atendimento no sistema delivery. Já as academias e serviços religiosos também podem permanecer abertos até às 22h, em sistema restritivo.

FINAIS DE SEMANA

Mercados podem abrir entre 22h e 5h no sistema presencial restrito. Restaurantes e lanchonetes podem funcionar das 5h até às 16h no sistema presencial, porém a entrada fica limita até às 15h. O comércio não essencial pode permanecer aberto das 5h às 20h, após esse horário só pode funcionar no sistema delivery. Academias e serviços religiosos podem abrir das 5h às 22h, em sistema presencial restritivo. Já os demais serviços em geral, os quais podem funcionar na Bandeira Vermelha, podem funcionar presencialmente, mas com limite para fechar às 20h.

MUDANÇAS NA BANDEIRA VERMELHA (Sistema de Cogestão)

Feira Livre de comércio não essencial (artesanato, etc) – Podem funcionar com distanciamento de três metros entre barracas, desde que sejam respeitadas as medidas de proteção, controle de acesso as bancas e cartaz com lotação máxima.

Restaurantes – Capacidade máxima de 25% da lotação, com todos os clientes sentados. O distanciamento entre as mesas deve ser de dois metros com máximo de cinco pessoas por mesa. Vale ressaltar que a entrada está permitida apenas para refeições. Está proibida a colocação de música (som ou ao vivo).

Parques temáticos, de aventura, jardins botânicos e/ou zoológicos – Capacidade máxima de 25% da lotação, exclusiva para locais abertos, desde que os estabelecimentos possuam Selo Turismo Responsável. É obrigatório manter o uso de máscara, distanciamento nas filas, higienização das mãos e em qualquer superfície que toque.

Serviços de Educação Física (academias, piscinas, etc) – Liberada atividade individual com distância de 16m2 (dezesseis metros quadrados) para cada pessoa. Também é possível o atendimento de duas pessoas por vez a cada profissional. Está proibido o compartilhamento de equipamentos.

Esportes individuais ou em duplas, sem contato físico (tênis, squash, frescobol, etc) – Autorizado jogo com até quatro pessoas com agendamento prévio, sem contato físico e também sem público. É preciso um intervalo de no mínimo 15 minutos entre os jogos para a realização de higiene nos equipamentos e também para evitar aglomerações.

Transporte – Lotação máxima de 75%. Já o transporte coletivo pode funcionar com 60% da capacidade total. Em ambos os casos é obrigatória a utilização da máscara e as janelas devem estar abertas.

Foto capa: Maria Ana Krack