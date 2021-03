O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras e Habitação (SOP), realizou um repasse de R$ 5,6 milhões visando a contratação de horas-máquina para a recuperação de estradas em municípios do interior gaúcho. Os serviços vão ser realizados em 56 cidades que tiveram o decreto de emergência devido à estiagem reconhecido pela Defesa Civil em 2020, incluindo os municípios de Mostardas e Tavares. Foram repassados R$ 100 mil para cada prefeitura, com impacto de 25 mil famílias beneficiadas. No Litoral Norte vão ser beneficiadas 523 famílias, sendo 443 em Tavares e outras 80 em Mostardas.

Segundo o secretário estadual de Obras e Habitação José, “inicialmente, 65 cidades seriam contempladas, mas oito prefeituras não encaminharam a documentação e uma encaminhou de maneira incompleta”, afirmou. Ele lembra que o departamento de Desenvolvimento Urbano (DDU) da SOP manteve contato direto com as prefeituras, solicitando agilidade para o cumprimento dos prazos e dirimindo todas as dúvidas quanto aos trâmites necessários.

Vale destacar que os valores para a realização dos serviços foram anunciados pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário Stédile no último dia 27 de janeiro, durante apresentação do balanço do enfrentamento e prevenção à estiagem no Rio Grande do Sul. Agora, cada município, mediante o repasse do governo do Estado, deve realizar o processo licitatório para a contratação da empresa que prestará o serviço.

Foto: Divulgação