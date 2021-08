Osório vai ser uma das 35 cidades contempladas com o valor de R$ 35 mil. Ao todo, vão ser 75 municípios contemplados, sendo 10 do Rio Grande do Sul.

Municípios brasileiros vão receber recursos do Governo Federal para investir em ações de saúde voltadas aos caminhoneiros. Ao todo, vão ser atendidos 35 municípios de todas as regiões do país, com um incentivo financeiro de R$ 30 mil, para cada um deles, para desenvolver ações da Atenção Primária à Saúde. No RS vão ser 10 cidades contempladas, incluindo Osório (veja no final da matéria a lista com todos os municípios contemplados).

“O Ministério da Saúde está repassando mais de um milhão de reais para que o conjunto de municípios atue de forma mais efetiva nas ações de promoção, prevenção e cuidado em saúde para caminhoneiros e caminhoneiras. Esta é a primeira vez que o Ministério da Saúde repassa recursos aos municípios para que eles tenham esse olhar específico ao público de caminhoneiros e caminhoneiras”, declarou o coordenador da Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Gregory dos Passos Carvalho.

Segundo Gregory, “os caminhoneiros e caminhoneiras têm uma rotina de trabalho diferenciada. Muitas vezes passam dias longe de casa, sem ter acesso aos serviços básicos que são oferecidos pelo seu município de residência, como, por exemplo, aferir pressão, retirar medicamentos, atualizar o cartão de vacinação”, afirmou o coordenador do Ministério da Saúde, ao explicar a importância de incentivar esse tipo de ação para esses trabalhadores que ficam um longo período afastados de casa.

CIDADES CONTEMPLADAS

Região Sul (11): Alegrete (RS), Camaquã (RS), Canoas (RS), Caseiros (RS), Curitiba (PR), Gravataí (RS), Ijuí (RS), Osório (RS ), Passo Fundo (RS), Santa Maria (RS) e Sarandi (RS).

Foto: Paulo Pires