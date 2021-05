O governador Eduardo Leite e integrantes do Gabinete de Crise se reuniram virtualmente na noite de terça-feira (4), com deputados e prefeitos que representam associações regionais da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Durante a reunião foi apresentada uma “ideia” do que vai ser o novo sistema de distanciamento no Estado.

Segundo Leite, o atual modelo de Distanciamento Controlado, o qual classifica as regiões do RS por cores, de acordo com a gravidade da proliferação da Covid-19, vai seguir valendo até a próxima segunda-feira (10), data na qual completa um ano de criação. Após isso, o atual sistema vai ser extinto, dando lugar a um novo modelo.

A proposta é substituir o sistema de cores por alertas, conforme seja necessário em função do aumento do grau de risco de cada região. A ideia é que o modelo seguiria baseado nas 21 regiões Covid, nas sete macrorregiões e no Estado como um todo. Conforme as diretrizes do sistema apresentadas pelo governador, caberia ao governo do Estado definir restrições mínimas obrigatórias, como uso obrigatório de máscara em ambiente coletivo aberto ou fechado, que os municípios terão de seguir em qualquer hipótese, além de sugerir um conjunto de protocolos padrões por atividades, em número inferior ao existente hoje.

Pela sugestão inicialmente apresentada pelo governo, municípios poderiam adotar protocolos por atividades respeitando as restrições mínimas obrigatórias, além de seguir necessária a adesão de dois terços das prefeituras da região Covid e apresentação do plano de fiscalização dos protocolos a serem adotados. E as prefeituras poderiam seguir aplicando regras mais rígidas do que as adotadas pela região ou do padrão definido pelo Estado. A expectativa é que o novo modelo seja apresentado entre segunda (10) e terça-feira (11), para que os municípios possam se readaptar as novas medidas.

Foto: Felipe Dalla Valle