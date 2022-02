Câmeras foram entregues a GMI pelo prefeito Ique (direita) e o secretário Marco Antônio (esquerda). – Foto: PMO

Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) passaram a utilizar câmeras de vídeo em suas fardas e também nas viaturas. A iniciativa inédita no Litoral Norte gaúcho vai dar mais segurança tanto aos guardas, quanto a população em geral. Segundo o secretário de Segurança Pública e Trânsito de Imbé, Marco Antônio Emerim, no período em que a GMI está atuando no município, já houveram ocasiões dos agentes serem ameaçados, assim como, relatos de abuso por parte dos mesmos. Portanto, as câmeras são uma alternativa para darem fim a essas situações.

Ao todo, foram adquiridas 23 câmeras de uso primário, que foram acopladas nas fardas dos agentes. Além disso, também vão ser adquiridas duas câmeras veiculares e um Gravador de Vídeo Digital Veicular (DVR), que devem começar a ser utilizados nos próximos dias. Todo o equipamento teve um investimento de mais R$ 50 mil.

“Estes equipamentos irão qualificar ainda mais o trabalho dos nossos valorosos guardas municipais. Nosso objetivo, com essas aquisições, é de dar mais segurança aos agentes, e também mais transparência nas ações, além de ampliar o auxílio às polícias Civil e Militar”, afirmou o prefeito de Imbé, Ique Vedovato.

COMO OS EQUIPAMENTOS VÃO FUNCIONAR

Conforme Marco Antônio Emerim, “as câmeras gravam imagem e som de forma clara e nítida, tanto de dia, quanto a noite. A orientação é que a Guarda Municipal (de Imbé) as liguem em todas as abordagens, atendimentos de ocorrência ou participação de apoio a algum órgão de segurança”. Segundo o Secretário de Imbé, as imagens não são transmitidas imediatamente: “Os registros ficam salvos no aparelho e posteriormente são baixadas no computador. Porém, as câmeras possuem senhas e a única pessoa com acesso ao código é o diretor da Guarda Municipal. Portanto, um guarda não consegue mexer ou apagar as imagens registradas”, explicou Emerim.

