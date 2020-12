Uma denúncia anônima por meio da Central de Operações levou a Guarda Municipal de Imbé (GMI) a desmontar um ponto de tráfico de drogas na Zona Norte da cidade. A ação, realizada no final da tarde de segunda-feira (28), teve como alvo uma pousada localizada na Rua Romeu Braun, no balneário Harmonia.

O acusado de ser o responsável pelo ponto estava no portão da pousada quando os agentes chegaram. Ele tentou fugir da abordagem, mas foi capturado. Com ele foi encontrado um cigarro de maconha, uma porção de quatro gramas da mesma droga e duas porções de cocaína. Segundo os agentes, o homem, de 20 anos de idade, teria informado que no interior do apartamento onde residia havia mais drogas escondidas. Após buscas no local, foram encontradas em uma geladeira 475 pedras de crack fracionadas e uma pedra grande da mesma droga, além de 24 buchas e duas porções de cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular, uma máquina de cartão de crédito, e uma quantia em dinheiro no valor de 417 reais.

O homem foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia de Imbé, onde foi registrada a ocorrência. Conforme o secretário de Segurança Pública e Trânsito de Imbé, Marco Antonio Silva, essa foi uma das maiores apreensões realizadas pela Guarda Municipal. “Nesse quase um ano de atuação dos agentes municipais realizamos diversas ações que resultaram em apreensão de drogas, mas essa possivelmente tenha sido a principal, pelo volume de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico que retiramos das mãos dos criminosos”, avaliou o secretário.

FOTO: GMI