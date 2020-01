O canal de TV fechada History Channel reapresentou na noite de domingo, 12, o programa “ De Carona com os Ovnis” onde foi apresentada reportagem sobre aparecimento de ovni´s sistematicamente desde o ano de 1984 até nossos dias, na Lagoa da Fortaleza, no município de Cidreira, próximo a divisa com Tramandaí, inclusive com a existência de um portal por onde os óvnis fariam sua entrada na Terra.

O programa, apresentado por Fred Morsch, conversa com Osmar Inácio da Silva, pesquisador de campo, analista e presidente da UCA ( Ufológos Científicos Associados), que realizou inúmeras pesquisas e entrevistas com pessoas que vem observando fenômenos há anos. Entre eles o pescador Jorge Eduardo Gugliere,morador de Cidreira e que juntamente com sua família diz ser testemunha de inúmeros avistamentos. Conforme declarações de Gugliere os aparecimentos, via de regra, dão-se mais nos anos ímpares: 1999, 2003, 2005 e 2007. “ Há 40 anos observamos luzes no mar que se dirigiam a Lagoa da Fortelaza. São luzes fortes que se dividem em várias mais fracas. Em uma ocasião deparei-me com um objeto, similar a uma pedra e conforme análises a pedra é de liga metálica, mas sua origem não foi confirmada.” Disse o pescador na reportagem. Sobre esta pedra houve a participação do Corpo de Bombeiros que mergulharam no local indicado e encontram o objeto. Jorge inclusive relatou que em 1950 quando tinha 7 anos, viu um objeto e dele saíram 3 seres pequenos que o estavam chamando “ Entrei em pânico, minha mãe não acreditou e minha avó ficou desesperada achando que estava tendo um surto”. Informou.

Em outro momento o astrônomo e pescador amador Anderson Mace relatou uma experiência onde em outubro de 2014 estava na Barra do Rio Tramandaí com sua esposa quando observaram círculos no céu e um objeto em alta velocidade próximo as mono-boias. “ O objeto deixou um rastro semelhante aos aviões a jato, mas o que vimos não era um avião pois fazia curvas extremamente acentuadas.” Disse.

A reportagem mostra também 3 objetos encontrados pelo pedreiro Lindomar dos Santos. O pedreiro disse que encontrou as “pedras” após achar um cachorro morto em uma obra onde estava trabalhando. Ele resolveu enterrar o cão no local onde supostamente seria o portal. Ele informou que alguns anos depois viu uma reportagem sobre a queda de meteoros e foi buscar informações sobre os objetos encontrados. Foi feita análise dos objetos e descartou-se que fosse meteorito, não chegando a conclusão sobre a origem.

Ao final do programa o pescador Jorge Eduardo Gugliere contou que uma das suas experiências mais fantásticas foi quando presenciou um óvni sugando uma grande quantidade de areia das dunas entre Cidreira e Tramandaí. O pescador acredita que a areia possa ser um tipo de combustível.

De Carona com os OVNIs Episódio 8(Tramandai&Cidreira-RS) The History 18/01/19 HD

Fonte: Litoral JP