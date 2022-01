Ação em Osório apreendeu uma arma e quatro munições. – Foto: BM

Um homem de 21 anos de idade foi preso pela Brigada Militar na noite de terça-feira (21), em Osório. A ação, realizada pelos agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), ocorreu após os Policiais Militares (PMs) receberem informações de que um homem estaria andando armado pelo bairro Albatroz.

Ao chegarem ao local, os PMs avistaram um indivíduo em situação suspeita e efetuaram a abordagem. Com o homem foi encontrado um revólver calibre 38 milímetros com quatro munições intactas. O criminoso, que já possuía antecedentes, foi detido em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada a ocorrência.

