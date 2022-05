Homem armado é preso na região

A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de terça-feira (10), após receber uma denúncia deque um indivíduo iria praticar o crime de abigeato na localidade de Melâncias, no interior do município de Tavares. Após buscas na região, os Policiais Militares (PMs) avistaram um homem em situação suspeita e resolveram abordá-lo.

Com o indivíduo foi apreendida uma espingarda calibre 22 milímetros com 12 munições. Diante da situação, o homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Foto: BM

