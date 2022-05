Homem armado é preso pela BM

OSÓRIO – Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) foram acionados na terça-feira (17), após receberem informações de que um homem estaria andando armado pelo Centro da cidade. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, avistaram o suspeito e realizaram a abordagem.

Com o indivíduo de 36 anos, o qual já possuía antecedentes, foi apreendida uma pistola 635 milímetros e seis munições. O homem foi levado a Delegacia de Polícia (DP) do município, onde foi registrada ocorrência. Ele vai responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Foto: BM

