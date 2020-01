Um homem de 46 anos sofreu uma queda e morreu no Morro das Furnas na praia da Guarita em Torres nesta manhã de terça-feira, dia 14. O possível acidente teria ocorrido por volta das 7h30min. A vítima, um professor de capoeira, teria se desequilibrado e caído do penhasco de 45 metros de altura.A vítima estava acompanhando uma excursão oriunda de Soledade. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar a busca do corpo e a Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do fato, se foi acidente ou se ele teria se jogado. Em caso de sofrimento psíquico, as autoridades informam o telefone do CVV por meio do 188.

Fonte: SSP

Foto: Rádio Maristela