Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) localizaram na manhã de quarta-feira (19), o corpo de um homem de 70 anos de idade, que estava desaparecido na cidade. Segundo os bombeiros, a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi localizada em açude, na localidade de Barrocadas, no interior do município. O idoso tinha sido visto pela última vez na manhã de terça (18), quando, de acordo com a sua esposa, havia saído para pescar.

Após, o marido não dar notícias, a mulher acionou os bombeiros por volta das 16h de terça-feira, e desde então estavam sendo buscas na região. Sem obter êxito, foram acionados mergulhadores da Companhia Especial de Busca e Salvamento de Porto Alegre, para auxiliar no trabalho.

Os bombeiros informaram que a vítima teria se afogado enquanto pescava. A ocorrência foi registrada da Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio.

Foto: CBM