Homem é preso após agredir e ameaçar adolescente

A Guarda Municipal de Imbé (GMI) foram acionados no final da noite de domingo (17) para apartar uma briga entre um casal de namorados. Ao chegarem ao local, os agentes relataram que uma adolescente de 17 anos afirmou ter sido agredida e ameaçada pelo namorado, de 22 anos de idade. O suspeito, ainda teria destruído diversos objetos da casa, antes de acabar fugindo.

A GMI realizou buscas na região, mas não localizou o homem. Posteriormente, os guardas foram acionados novamente pela vítima, após ela relatar que o agressor estava rondando sua residência. Desta vez os agentes conseguiram encontrar o indivíduo e realizar a prisão em flagrante.

O casal foi levado a Policlínica 24 Horas de Imbé para realizarem exames e, depois, conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência. Conforme a Polícia, o preso vai responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano patrimonial. Após ser ouvido, ele foi levado ao sistema prisional e permanecerá a disposição da Justiça.

