A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã de quarta-feira (8), um homem de 31 anos de idade pelo crime de violência doméstica. O mandado de prisão foi cumprido após a ex-companheira do agressor ir até a Delegacia de Polícia (DP) da cidade e realizado a denúncia. Segundo o delegado João Henrique Gomes, a vítima havia pedido medida de proteção contra o preso, a qual foi aceita pela Justiça. O homem está preso preventivamente na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde vai permanecer a disposição da Justiça.

Foto: PC

