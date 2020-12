A Brigada Militar (BM) tem intensificado o combate ao roubo de veículos da região. Na terça-feira (15), um adolescente de 17 anos de idade foi apreendido na Rua Oscar Ferreira de Jesus. Segundo a BM, o menor estava dirigindo o automóvel roubado. Ele tentou fugir quando avistou as viaturas, porém foi capturado.

No veículo, um Fiat Uno, também estava um homem de 31 anos. O indivíduo foi preso e vai responder por receptação e corrupção de menor. Os dois foram encaminhados a Delegacia de Polícia da cidade, juntamente com o carro roubado, onde foi registrada a ocorrência.

Esse foi o terceiro automóvel recuperado no município no período de três dias. Na segunda-feira (14), os Policiais Militares (PMs) abordaram um veículo GM/Corsa, em situação de furto, durante um patrulhamento de rotina. O condutor foi preso e vai responder por receptação de veículo. Antes disso, no último sábado (12), a BM já havia conseguido recuperar outro carro roubado. O Ford Fiesta foi localizado pelos PMs abandonado às margens da Lagoa dos Barros. Nesse caso nenhuma pessoa foi presa.

FOTO: BM