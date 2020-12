Um homem de 61 anos de idade foi preso no último sábado (12), por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a Brigada Militar (BM), o indivíduo teria disparado contra o enteado, de 39 anos de idade. O motivo dos disparos teria sido devido a uma discussão familiar. A prisão ocorreu em flagrante no bairro Santa Terezinha e contou com a presença dos agentes da Guarda Municipal.

Com o homem foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros e duas munições (de mesmo calibre) deflagradas. A vítima foi encaminhada ao Hospital Policlínicas da cidade, com ferimentos leves. Já o criminoso foi levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: GMI