A Brigada Militar (BM) prendeu na noite de segunda-feira (13), um homem de 28 anos de idade pelo crime de tráfico de drogas, em Osório. Segundo a BM, o indivíduo foi abordado pelos agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BM) durante patrulhamento de rotina no município.

Ao avistar os Policiais Militares (PMs), o homem saiu correndo entrando no pátio de uma residência, onde foi pego pelos PMs. Durante revista pessoal foi encontra uma porção de maconha e 50 reais. Já dentro do imóvel, foram apreendidas mais porções de maconha, além de uma faca, dois celulares, uma máquina de cartão de crédito e 38 reais em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM

