A Polícia Civil (PC) está investigando a aplicação de um golpe no Litoral, onde eram utilizados dados de pessoas mortas para obter empréstimos pessoais. Na quarta-feira (4), um homem foi preso em flagrante no município de Terra de Areia. Segundo a Polícia, o indivíduo, utilizava os dados de clientes de uma rede de lojas, a qual ele trabalhava, para aplicar as transações. Durante a ação foram apreendidas diversas notas fiscais e um celular.

De acordo com o delegado Adriano Koehler Pinto, responsável pelo caso, a própria empresa realizou a denúncia, após familiares de uma das vítimas reclamarem na loja de que haviam utilizados os dados da mulher para obterem empréstimo. E esse é apenas um dos golpes investigados. Conforme Pinto, ao menos cinco vítimas caíram na mesma situação entre os dias 26 de junho e a última quarta-feira (4).

Entre as vítimas, há três pessoas de Cachoeira do Sul e outras duas de Santa Cruz do Sul (todas falecidas). No total, o valor dos empréstimos chega a aproximadamente nove mil reais. Segundo a Polícia, no momento da prisão, o homem estaria tentando realizar outros dois financiamentos, dessa vez em nome de pessoas mortas na cidade de Gravataí.

A Polícia Civil agora investiga, juntamente a rede de lojas, para saber se não há outras vítimas desse mesmo crime. Após a prisão, o homem foi levado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde vai permanecer a disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos.

Foto: PC