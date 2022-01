Polícia apreendeu com suspeito uma arma com cinco munições.

A Polícia Civil prendeu na manhã de segunda-feira (3), um homem de 39 anos de idade pelo crime de tentativa de homicídio. De acordo com a Polícia, a vítima, de 40 anos, teria sido alvejada por dois disparos de arma de fogo. Tudo teria começado após uma discussão entre os dois homens em um bar. O crime ocorreu por volta das 23h de domingo (2), no bairro Antena, em Cidreira.

Após buscas na região, os policiais conseguiram localizar o autor do crime. O indivíduo estava escondido em um galpão, próximo ao Estádio Municipal da cidade, o Antônio Braz Sessim, o ‘Sessinzão’. Com o homem foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros com cinco munições intactas, além de dois celulares.

O preso foi levado a Delegacia de Polícia (DP) de Cidreira para o registro de ocorrência e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional, onde vai permanecer a disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Foto: PC

