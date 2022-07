Homem é preso por tentativa de homicídio

A Guarda Municipal de Imbé (GMI) prendeu na madrugada de terça-feira (28), um homem de 33 anos de idade pelo crime de tentativa de feminicídio. Segundo a GMI, os agentes foram acionados após receber uma denúncia de que um homem estaria tentando matar a companheira. Imediatamente, os guardas foram até a residência, em Santa Terezinha, onde flagraram o ato.

Ao chegaram ao local os guardas solicitaram diversas vezes para que a porta fosse aberta, o que foi negado pelo agressor. Os agentes conseguiram visualizar através de uma das janelas, quando o agressor pegou seu próprio filho, de um ano, para usá-lo como escudo. Depois de diversos pedidos, o homem saiu de dentro de casa e largou a criança.

Durante revista na casa, os guardas encontraram uma grande quantidade de sangue no chão da casa e nas roupas do agressor e da vítima. A criança também apresentava sinais de agressões, com contusões na cabeça. As duas facas utilizadas pelo homem foram apreendidas.

Vítimas e agressor foram levados à Policlínica 24 Horas. Posteriormente a mulher e a criança foram encaminhadas para o Hospital de Capão da Canoa. Já o homem foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

