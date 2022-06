A Polícia Civil (PC) prendeu um homem de 28 anos de idade pelo crime de tráfico de drogas. O cumprimento do mandado de prisão foi realizado na tarde de segunda-feira (28), em uma residência localizada no município de Capão da Canoa. O indivíduo foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Capão e, após ser ouvido, foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

