Homem é preso por violência doméstica

A Delegacia da Polícia Civil de Balneário Pinhal recebeu no final da tarde de terça-feira (16), a denúncia de que uma mulher estaria sofrendo agressões do companheiro. A denúncia foi realizada pela própria vítima. Segundo a Polícia, a mulher possuía vários hematomas e um corte na boca.

Segundo o delegado Rodrigo Nunes, a vítima, de 26 anos relatou que estava sendo agredida a dois dias e já havia sofrido ameaça. Imediatamente os policiais foram até o local e prenderam o suspeito. Conforme o delegado, o preso já possuía antecedentes por violência doméstica, em outras relações, os quais foram registrados na Delegacia de Porto Alegre. O homem, de 29 anos, foi ouvido e conduzido ao sistema prisional, onde irá permanecer a disposição da Justiça.

