Homem fica gravemente ferido após sofrer acidente

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na manhã de segunda-feira (18), após um homem de 22 anos de idade cair de um cavalo. O acidente aconteceu na localidade de Tenda da Gruta, no município de Itati. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontram o animal caído sobre a perna direita do homem.

Por se tratar de um local muito íngreme e de difícil acesso, foi necessária a utilização de um trator para o resgate. A vítima, que acabou fraturando os ossos da fíbula e tíbia, foi levada ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Após passar por cirurgia, o quadro de saúde do homem é estável. Já o cavalo, recebeu tratamento e passa bem.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some