Uma pessoa morreu afogada na tarde deste domingo (23), no Rio Mampituba, em Torres. Segundo informações, a vítima, um homem de 30 anos de idade, estava dirigindo um veículo VW Fox, quando acabou perdendo a direção e colidindo contra uma barreira de pedras, as margens do rio. O acidente ocorreu próximo ao hotel do Sesc, entre as ruas Plínio Kroef e Maestro Antônio João Ramos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o indivíduo teria pedido para não o ajudarem e imediatamente acabou saindo do carro e pulando na água. O homem chegou a nadar por alguns metros, porém começou a se afogar. Um pescador conseguiu resgatá-lo e tirá-lo da água. Pedestres que estavam no local tentaram reanimar o condutor, mas quando a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou para realizar o atendimento, infelizmente a vítima já havia falecido.

A Brigada Militar (BM) foi acionada e isolou o local para a realização da perícia. O nome da vítima não foi divulgado. A Polícia Civil do município está investigando o caso.

FOTO: BM