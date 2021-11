O final de semana foi movimentado no Litoral Norte gaúcho. Na noite de sexta-feira (19), um homem acabou morrendo após ser atingido por tiros. O crime ocorreu por volta das 23h, no bairro Guará, em Xangri-lá. Segundo a Polícia, homens a bordo de Citroen Air Cross vermelho, teria atirado contra a vítima, quando ele caminhava pela Travessa São Pedro.

Os criminosos acabaram fugindo e ainda não foram localizados. A vítima, identificada como Ronaldo Quadros de Lima, de 42 anos, não possuía antecedentes criminais. O caso segue sendo investigado.

OUTRA PESSOA BALEADA

Horas antes do ocorrido, outra pessoa havia sido baleada. A Brigada Militar (BM) foi acionada por volta das 21h e 40min, sendo informada que indivíduos estariam trafegando em um carro e atirando contra pedestres, na ERS-786, em Albatroz, no município de Imbé. Um homem acabou sendo ferido e foi encaminhado a Policlínica 24 Horas para receber atendimento.

A partir daí os Policiais Militares (PMs), iniciaram buscas na região, conseguindo localizar e abordas um automóvel suspeito. A ação ocorreu na Avenida Paraguassu, no bairro Courhasa, também em Imbé. Dentro do carro, um Sandero Jetta Branco, estava um casal de adolescentes.

Com os menores foram apreendidos: uma pistola calibre 380 milímetros, um revólver calibre 38 milímetros, 34 munições, 13 porções de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular e 152 reais em dinheiro. Os dois foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada a ocorrência.

