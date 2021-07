Um acidente de trânsito na noite de quarta-feira (30/06) ocasionou na morte de um homem. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima, que não teve a identidade divulgada, estava trafegando pela ERS-040 em um automóvel Chevrolet, no sentido Litoral – Viamão, quando acabou colidindo de frente com um caminhão, que seguia no sentido contrário. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 61 da rodovia, no município de Capivari do Sul.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas quando os agentes chegaram ao local, o motorista do carro já estava morto. Já o condutor do caminhão não se feriu. O trânsito chegou a ficar parcialmente bloqueado e só voltou a ser liberado, após a retirada dos veículos e atendimento das vítimas.

Foto: CRBM