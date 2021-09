Dando continuidade aos festejos da Semana Farroupilha foi realizada na noite de terça-feira (14), no CTG Estância da Serra, uma homenagem a Anitta Borba da Cunha, esposa de Vicente da Cunha e uma das fundadoras do CTG.

Filha de José Pereira de Borba e Cândida Norberta de Oliveira Borba, Anitta nasceu no dia quatro de dezembro de 1934. Ela iniciou a vida profissional em 1951 como professora municipal na Escola Abrahão Gil, na localidade de Baco Parí (atualmente Palmares do Sul). Entre 1954 e janeiro de 1963 atuou como funcionária da Casa Nova, empresa da família Salazar.

Em 23 de março de 1963 casou com Vicente Alves da Cunha, com quem teve três filhos: Gilson, Gilnei e Gilberto; e sete netas. Junto com o esposo participou da fundação do Piquete Matias Velho Pacheco e do CTG Estância da Serra, onde participou do patronato por cinco oportunidades. No Estância da Serra, Anitta teve participação ativa na reconstrução da instituição após o incêndio e o desabamento da sede do CTG, ocorrido na década de 80. Ela também ajudou na remontagem das invernas artísticas, a qual chegou ao título estadual em 1985.

Anitta sempre teve participação nas atividades comunitárias, onde morou. Ela participou da diretoria do Clube Passinhense (em 1960 e 1970), do Conselho Escolar de Porto Lacustre e Terra de Areia, além dos Clubes de Mãe Unidas Venceremos e Só o Amor Constrói.

Por esses e outros feitos, Anitta Borba da Cunha recebeu a merecida homenagem. Das mãos do prefeito Roger Caputi ela recebeu o certificado de homenagem. Devido a ausência do patrão Rodrigo Ibañez por motivos pessoais, o vice-patrão do CTG, Aluísio Teixeira Curtinove, ficou encarregado de falar algumas palavras a homenageada: “O Estância da Serra por muitas gerações vem formando mais que dançarinos e tradicionalistas. Ele vem formando pessoas. E esse legado que vai passando de geração para geração, apreendemos aqui e a dona Anitta, juntamente com o seu Vicente, esteve presente nesse processo; sempre imponderada, trabalhando e construindo o Estância da Serra”, declarou Aluísio, que também é prefeito de Terra de Areia.

Aluísio continuou: “O MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), nesse ano, está homenageando Anita Garibaldi, mas Osório tem a sua própria Anita. Mulher com mesmo coração, garra, fibra; e que junto com o seu Vicente (da Cunha) criou a sua família e trabalhou muito para a sociedade de Osório”, finalizou o vice-patrão do Estância da Serra.

Muito emocionada, Anitta da Cunha, no auge de seus 86 anos de idade, juntamente com seus familiares, agradeceu pela homenagem.

CTG ESTÂNCIA DA SERRA

O CTG foi fundado em dois de abril de 1968, em virtude da conquista de Lizete Rolim no concurso da Mais Bela Prenda do RS de 1967. A conquista deu o direito de sediar o evento do ano seguinte, o que fez com que o Estância da Serra fosse fundado, tendo com 1º patrão Darci Azevedo.

Desde então, o CTG tem participado de inúmeros eventos tradicionalistas e sociais, cultuando a tradição riograndense. O Estância da Serra já participou de eventos em diferentes locais como os estados de São Paulo e Minas Gerais, além de outros países como Argentina, Uruguai, Alemanha, Bélgica e Holanda.

Entres os diversos prêmios conquistados, tiveram as conquistas dos seguintes festivas: Nobral, Fegarte, Enarte e Fest Chirú, além do Prêmio Negrinho do Pastoreio. Na área artística o Estância da Serra tem como destaque Gilnei Borba da Cunha, vencedor do Troféu Farroupilha do RS; Gilmara Silveira, 2ª Prenda do Estado (1991/92) e Isabela Nunes da Silva, 3ª Prenda Mirim do RS (2016/17) e 1ª Prenda Juvenil do RS (2019-2021). Recentemente o CTG recebeu o Prêmio de Entidade Tradicionalista mais atuante no Estado no período de pandemia.

Para animar o público presente e a quem estava acompanhando a live, os músicos Matheus de Souza, Douglas dos Anjos e Alan da Veiga, com a participação de Aluísio Teixeira, encerraram a noite trazendo diversas músicas tradicionalistas.

Ao lado dos músicos Douglas (esquerda) e Matheus, o vice-patrão do Estância da Serra, Aluísio Teixeira (centro) cantou músicas tradicionalistas ao público presente.

Fotos: PMO

