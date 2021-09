Na noite de quarta-feira (15), foi realizada no CTG Estância da Serra uma homenagem a Enário da Silva Nascimento, figura importante no cenário tradicionalista da cidade. Ele iniciou no mundo tradicionalista por volta do ano de 2007, quando seus filhos: Gabriel e Luísa, começaram a participar da invernada de danças do CTG Herança Charrua. Até então Enário nunca havia colocado uma bombacha. Desde que se pinchou pela 1ª vez, ele virou um tradicionalista fiel, participando de todas as atividades do Herança Charrua, onde permaneceu sócio até 2010.

Após divergências, Enário resolveu se juntar com o amigo Etiziano Lima, um dos fundadores do PTG Bocal de Prata. Naquele momento, o PTG só contava com a Campeira. Para que ingressasse na entidade, Enário, juntamente com outras famílias, montou as invernadas artísticas. Após o pedido aceito, Henário se tornou o 1º patrão do Bocal de Prata.

Sempre acompanhado dos filhos e da esposa Carla Patrícia, Enário sempre se esforçou, dando o seu máximo para o início das invernadas artísticas no PTG, iniciando com apenas seis pares e, desde então o Bocal de Prata só cresceu. Atualmente, Enário segue como patrão, sempre zelando pelo convívio dos sócios e dos integrantes, assim como o conforto de todos que frequentam o PTG. De forma totalmente humana, Enário preserva o bom convívio entre todas as entidades tradicionalistas do município e acredita no poder dessa tradição para o bem da sociedade.

HOMENAGEM

O vice-prefeito local, Martim Tressoldi, foi o encarregado de entregar o troféu e o certificado de homenagem a Enário Nascimento. “Precisamos enaltecer essa pessoa que buscou o caminho dentro do tradicionalismo, que proporcionou e continua proporcionando aos jovens aquilo que tem de mais sagrado no nosso Estado: a cultura e o tradicionalismo”, declarou Tressoldi.

Emocionado, Enário fez a questão de ressaltar que a homenagem era para todos que o ajudaram durante o crescimento do PTG: “A homenagem não foi para mim, mas sim para todos os pais que estão comigo desde o começo. Quero agradecer a Deus e aos pais que estão presentes me ajudando. Meu obrigado a todos”, agradeceu o homenageado.

APRESENTAÇÕES

Dando continuidade a programação da Semana Farroupilha, iniciaram as apresentações artísticas. Apresentada pela 1ª prenda Selena Andrade, a invernada adulta do PTG Bocal de Prata realizou uma apresentação ao som das músicas Amor de Pescador, Amanheceu no Litoral, Chimarrita, Tatu de Castanhola e Xote de Duas Damas.

Na sequência, a prenda Carolina Santos declamou Desamor, de Carlos Omar Villela Gomes. Depois foi a vez da apresentação do gaiteiro mirim Rodrigo. Logo após, quem se apresentou foi a gaiteira mirim Tais. Pela categoria Dança de Salão, o casal da invernada adulta Maurício Carvalho e Ane Santos se apresentaram ao som de uma milonga.

Os músicos do PTG Bocal de Prata apresentaram a música Terra dos Ventos, de letra e melodia de Chico Saga e Mário Tressoldi. A apresentação foi uma espécie de homenagem a Tressoldi, falecido no último dia quatro de setembro, aos 77 anos de idade. O músico de Tramandaí era exímio violeiro e sempre participou de grupos de ternos de reis, como o Grupo de Terno de Reis Estrela do Mar, formado há 30 anos, sempre tendo Mário como mestre.

Ainda houveram as apresentações de chula, realizada pelo peão Alexandre da Silva e da dança do grupo adulto do Bocal de Prata, ao som de ‘Eu Ainda Tenho Sonhos’, de Juliano Elói, dando encerramento ao terceiro dia de Festejos da Semana Farroupilha na cidade.

Grupo da invernada adulta do PTG Bocal de Prata durante apresentação.

Fotos: Divulgação

