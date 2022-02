A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de segunda-feira (31/01), após moradores relatarem que indivíduos estariam andando armados pelo bairro Zona Nova, em Capão da Canoa. Diante da situação, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, onde avistaram os suspeitos.

Conforme a BM, os homens resistiram a prisão, precisando que os PMs utilizassem da força para contê-los. Um dos indivíduos chegou a relatar que era policial aposentado. Durante a abordagem, um coldre de simulacro de arma acabou caindo de sua cintura e os brigadianos, em alta defesa, acabaram atacando o homem com uma arma de choque, que acabou fazendo com que o sujeito caísse no chão. Já o outro homem, tentou agredir os policiais que acabaram revidando atirando cinco tiros de munição antimotim contra o criminoso.

Os indivíduos, de 40 e 47 anos de idade, respectivamente, foram presos e conduzidos a um Posto de Saúde de Capão da Canoa. Durante a ação foram apreendidos: um simulacro de arma, oito rádios comunicadores e oito fones de ouvido.

Após ser atendida, a dupla, que possui diversos antecedentes criminais, foi levada a Delegacia de Polícia (DP) de Capão para o registro de ocorrência e, posteriormente, ao sistema prisional.

Foto: BM

