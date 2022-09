Homens armados são presos pela BM

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) foi acionada após moradores ouvirem disparos de tiros no bairro Primavera. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) iniciaram buscas na região, quando receberem informações de que três homens estariam reunidos para executar outro indivíduo.

Os PMs avistaram os suspeitos e no momento da abordagem o trio fugiu, pulando muros e caminhando sobre telhados até chegarem a uma residência. No local, os agentes apreenderam um revólver e uma pistola 38 milímetros, uma garrucha, 19 munições, um carregador, além de dois tijolos de maconha e dois aparelhos celulares.

O trio, que possui entre 22 e 36 anos de idade, possui diversos antecedentes por homicídio, roubo, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. Todos foram presos e levados a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada ocorrência.

Foto: BM

