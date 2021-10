Nessa semana a Brigada Militar (BM) prendeu três criminosos armados no Litoral Norte gaúcho. Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), prenderam na noite de segunda-feira (27/09), um homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em Mostardas, durante patrulhamento de rotina na ERS-101. Com o indivíduo de 18 anos foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros com cinco munições intactas. O criminoso, que já possuía antecedentes por tráfico de drogas, foi levado a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

Na quarta-feira (29/9), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam um homem no balneário Atlântico, em Arroio do Sal. O criminoso estava em posse de uma espingarda calibre 16 milímetros, seis munições intactas e um cartucho deflagrado. Segundo a BM, o indivíduo, de 31 anos de idade, que estava usando tornozeleira eletrônica, possui antecedentes por extorsão e estupro. Ele foi conduzido a DP do município para o registro de ocorrência.

Ainda na quarta, outro homem foi preso, dessa vez na Vila São João, em Torres. O indivíduo estava com uma pistola calibre 40 milímetros, 26 munições do mesmo calibre e três carregadores. Durante a ação os Policiais Militares (PMs) também apreenderam quatro porções de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular e 30 reais em dinheiro. Diante da situação, o criminoso foi conduzido ao sistema prisional e vai responder por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Foto: BM

