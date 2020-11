A Brigada Militar (BM) segue intensificando o comate ao tráfico de drogas na região. Entre segunda e terça-feira a BM prendeu dois homens e apreendeu um adolescente em posse de entorpecentes. As ações ocorreram nos municípios de Cidreira e Imbé.

Na noite desta segunda-feira (23), um homem e apreendeu um adolescente pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Antena, em Cidreira, após a BM receber denúncias sobre a venda de entorpecentes na região. Ao chegarem ao local, os Policiais Militares (PMs) avistaram os suspeitos e realizaram a abordagem.

Durante revista pessoal, os PMs encontraram 240 porções de cocaína e outras 70 de maconha, além de uma quantia em dinheiro no valor de 212 reais. O homem de 28 anos e o adolescente de 15 anos de idade foram encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) de Cidreira, juntamente com o material apreendido, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Na noite de terça-feira (24), a BM prendeu outro indivíduo por tráfico, dessa vez em Imbé. A prisão ocorreu no bairro Albatroz. Com o homem de 20 anos de idade foram apreendidas 85 pedras de crack e uma quantia em dinheiro no valor de 250 reais. O preso, com antecedentes por lesão corporal, foi encaminhado a DP de Imbé, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM