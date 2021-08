O governo do Estado realizou na última quinta-feira (5), o pagamento de R$ 68 milhões de incentivos para hospitais do RS, depósito esse referente a julho de 2021. O valor é proveniente do Tesouro do Estado, e garante a oferta de serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto e saúde mental, entre outros.

No Litoral Norte, seis hospitais foram contemplados, incluindo o Hospital São Vicente de Paulo, de Osório, que recebeu aproximadamente R$ 283,3 mil. Ao todo, as instituições de saúde da região receberam do Estado mais de 1,5 milhão de reais.

A seguir veja a tabela com o valor que cada hospital da região recebeu:

HOSPITAL/CIDADE VALOR (R$) Santa Luzia (Capão da Canoa) 642.551,58 São Vicente de Paulo (Osório) 283.287,50 Nossa Senhora dos Navegantes (Torres) 232.404,25 Hospital São Antônio da Patrulha 219.780,00 Hospital Tramandaí 79.768,00 São José (Palmares do Sul) 54.000,00 TOTAL 1.511.791,33

FOTO: Divulgação