O governo do Estado vai repassar o valor de R$ 90 milhões para os Hospitais gaúchos. Esse valor vai ser destinado para o combate ao novo coronavírus. A confirmação foi dada com a publicação da portaria da Secretaria Estadual de Saúde (SES) no 284/2021, no Diário Oficial do Estado, em edição extraordinária na terça-feira (30/03). São R$ 70 milhões oriundos dos poderes legislativo e judiciário, somados a mais R$ 20 milhões do Executivo Estadual. O pagamento será em parcela única para os hospitais cadastrados no painel de leitos da SES.

Segundo a secretária de Saúde Arita Bergmann, vão ser contemplados 254 hospitais filantrópicos, públicos, municipais e estaduais que somam 7.095 leitos. Do total de R$ 90 milhões, R$ 30,6 milhões serão destinados a 5.097 leitos clínicos e R$ 59,9 milhões a 1.998 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Vale ressaltar que o custeio de um leito clínico é de R$ 200 por dia e o de um leito de UTI é de mil reais.

Os municípios do Litoral Norte vão receber aproximadamente R$ 4.248.000,00 (quatro milhões duzentos e quarenta e oito mil reais) para o tratamento contra a Covid. Sete hospitais da região foram beneficiados, incluindo o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Osório, que vai receber R$ 1,086 milhão, sendo 480 mil para o tratamento nos leitos de UTI e os outros R$ 120 mil para o tratamento nos leitos clínicos.

O Hospital de Tramandaí é o que vai receber mais dinheiro para o tratamento contra a Covid. São R$ 1,224 milhão, sendo R$ 1,080 milhão para os leitos de UTI e 144 mil para os leitos clínicos. Além dos dois, também vão ser contemplados os hospitais Santa Luzia de Capão da Canoa (R$ 600 mil), o Nossa Senhora dos Navegantes de Torres (R$ 504 mil), o Hospital Santo Antônio da Patrulha (R$ 474 mil), o São José de Palmares do Sul (R$ 300 mil) e o Hospital São Luiz de Mostardas (R$ 60 mil). A seguir veja quanto cada hospital da região vai receber para o tratamento de pacientes com Covid-19:

MUNICÍPIO HOSPITAL LEITOS

CLÍNICOS (R$) UTI (R$) TOTAL

(R$) Capão da Canoa Santa Luzia 120 mil 480 mil 600 mil Mostardas São Luiz 60 mil – 60 mil Osório São Vicente de Paulo 186 mil 900 mil 1,086

milhão Palmares do Sul São José 300 mil – 300 mil Santo Antônio da

Patrulha (SAP) Hospital SAP 174 mil 300 mil 474 mil Torres Nossa Senhora dos

Navegantes 204 mil 300 mil 504 mil Tramandaí Hospital Tramandaí 144 mil 1,080

milhão 1,224

milhão TOTAL – 1,188 milhão 3,060

milhão 4,248

milhão

REPASSE PARA PRONTO ATENDIMENTOS

O governo do Estado aprovou o repasse de R$ 2,8 milhões para mais 31 Pronto Atendimentos (PAs) municipais 24 horas que atendem pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. Cada PA vai receber R$ 90,9 mil em parcela única. A iniciativa tem por objetivo fortalecer o apoio aos hospitais no tratamento de casos de Coronavírus e deverá ser utilizado em despesas de custeio. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (31/03). Com isso, os municípios de Osório e Tramandaí vão ser contemplados com o valor de 90,9 mil reais cada.

Vale ressaltar que outros 55 PAs já haviam sido beneficiados na semana passada com um repasse de cinco milhões de reais, valor esse, oriundo do orçamento da Assembleia Legislativa. Entre os municípios contemplados na última semana estão Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Palmares do Sul, Tavares, Terra de Areia, Torres e Xangri-lá. Cada um também recebeu o valor de R$ 90,9 mil. No total, os PAs do Litoral Norte vão receber para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid, o valor de aproximadamente R$ 1.090.909,08 (um milhão noventa mil novecentos e nove reais e oito centavos).