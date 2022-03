Foi assinado na segunda-feira (21), o novo contrato que prevê o incremento de mais de R$ 411 mil no repasse mensal de recursos para o Hospital Tramandaí (HT). O deputado estadual Gabriel Souza (MDB) foi o articulador das negociações entre a direção da instituição e a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

O valor, que era de R$ 4,5 milhões passou a ser de cerca de R$ 4,9 milhões por ano, o que equivale a um aumento de aproximadamente 9%. O dinheiro será utilizado para mais internações, exames, procedimentos e custeio geral da casa de saúde. Além disso, nos próximos dias será firmado convênio para adesão ao programa Cirurgia+ com um pacote de dois mil procedimentos gerais e de traumatologia.

A formalização do novo contrato aconteceu no gabinete da secretária estadual de Saúde Arita Bergmann e contou com a presença do diretor-geral, Tércio Erany Tedesco Júnior, e do gerente de atenção à saúde do HT, Roger Esteves. Na ocasião, Gabriel destacou que a liberação do valor só foi possível graças à agenda de reformas promovida no Estado desde o governo de José Ivo Sartori, e continuada no governo atual. “Um reajuste importante no orçamento que vai propiciar ao HT ampliar a oferta de atendimentos e assegurar o tratamento de mais pacientes de Tramandaí e da região”, pontuou o parlamentar.

Maior oferta de cirurgias para Tramandaí

Outra iniciativa sugerida por Gabriel enquanto presidente da Assembleia Legislativa, em 2021, o programa Cirurgia+ também ampliará o número de procedimentos cirúrgicos no HT. A notícia foi informada pela secretária Arita. Segundo ela, serão cerca de duas mil cirurgias gerais e de traumatologia por ano, além de cem tomografias mensais. O pacote de operações foi incluído em novo contrato até esta sexta-feira (25), quando encerra o prazo para adesão ao programa.

