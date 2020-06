Nos últimos 18 meses o deputado federal Alceu Moreira, em conjunto com a Bancada do MDB, viabilizou o montante de R$ 5 milhões para o Hospital São Vicente de Paulo. Os recursos foram investidos no custeio da instituição e na habilitação dos 10 leitos de UTI.

O parlamentar afirmou que tem trabalhado sistematicamente para auxiliar o hospital, na qualificação dos serviços visando excelência no atendimento a população. Ele destacou ainda que a destinação do recurso foi um trabalho construído junto com os vereadores do MDB Roger Caputi, Charlon Müller, Ed Moraes e Lucas Azevedo.

“No nosso mandato sempre buscamos ajudar o hospital de Osório em todas as suas demandas. Junto com o presidente do Hospital Marco Pereira e a Bancada do MDB conseguimos viabilizar R$ 5 milhões nos últimos 18 meses valores importantíssimos para o custeio da instituição e também na qualificação dos serviços disponibilizados à população”, destacou Alceu Moreira.

O vereador e pré-candidato a prefeito Roger Caputi, frisou que o trabalho em conjunto com o deputado e a direção do hospital tem possibilitado boas ações para a instituição.

“O nosso hospital é muito importante para a comunidade de Osório e nós somos parceiros da instituição em atender as demandas, qualificar ainda mais os serviços disponíveis para a população e também na busca de novas conquistas”, completou Roger Caputi.

R$ 13 MILHÕES AO LONGO DO MANDATO

O trabalho realizado pelo deputado Alceu Moreira em Brasília durante os três mandatos na Câmara resultou na viabilização de R$ 13 milhões para o Hospital São Vicente de Paulo. “O hospital é referência para toda a comunidade osoriense. Meu sonho é conseguirmos um dia ter um grau de resolutividade que atenda as demandas de toda a população”, arrematou Alceu Moreira

FOTOS: DIVULGAÇÃO