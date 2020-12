O Hospital de Tramandaí (HT) está incluso no rol das casas de saúde que podem receber incentivo do governo federal para a aquisição de equipamentos destinados a estabelecimentos que prestam assistência às gestantes, parturientes, recém-nascidos e puérperas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente do Coronavírus. Conforme a portaria nº 1386 de 26 de novembro do Ministério da Saúde o incentivo que pode ser destinado a instituição de saúde é de R$ 583.163,00 (quinhentos e oitenta e três mil reais cento e sessenta e três reais).

O recurso é para estabelecimentos que realizaram acima de 480 partos no ano de 2019, de acordo com a produção informada na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares. Para receber o recurso o hospital deve aderir ao incentivo. Além do HT, outros seis hospitais do Estado devem receber esse recurso. Porém, apenas o Hospital de Tramandaí vai ser contemplado entre as instituições de saúde do Litoral Norte.

Com o recurso os hospitais devem adquirir os seguintes equipamentos: Combo II Rede Cegonha Covid 19, carro de anestesia, aparelho para fototerapia, banqueta para parto vertical, berço aquecido, berço para recém-nascido, bomba de infusão, cama PPP, cardiotocógrafo, detector fecal, incubadora neonatal, incubadora para transporte neonatal, monitor multiparâmetro para sala de parto, monitor multiparâmetro para unidade neonatal, oxímetro de pulso, poltrona hospitalar, reanimador pulmonar manual e ventilador manual em T.

Foto: Divulgação