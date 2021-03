O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, firmou uma parceria com governo gaúcho para ampliar o serviço de atendimento aos pacientes usuários do IPE Saúde. O protocolo de cooperação institucional foi formalizado na terça-feira (23), no Palácio Piratini. O grupo de trabalho com técnicos do Hospital e do governo do Estado terá 90 dias (três meses) para elaborar pacotes assistenciais com procedimentos nas áreas da oncologia, da gastroenterologia e da pesquisa clínica para os mais de um milhão de segurados do IPE Saúde.

A parceria deve ampliar os serviços oferecidos com cirurgias oncológicas, transplante de medula óssea, procedimentos por endoscopia e internações hospitalares. Outra novidade é a possibilidade de inclusão, sem custos, em protocolos de pesquisa clínica. “São terapias inovadoras, de alta complexidade, desenvolvidas pelo nosso Instituto de Pesquisa, que são as alternativas mais avançadas para milhares de pacientes com doenças graves”, destacou o superintendente do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini.

Os parceiros deverão contar com maior assertividade no cumprimento do planejamento administrativo financeiro, otimização de controles e melhor assistência e segurança aos pacientes. “Ter uma das melhores instituições de saúde da América Latina como prestadora de serviços é motivo de alegria. Através deste trabalho que será desenvolvido, abriremos portas para novos horizontes em cuidado e assistência em saúde”, afirmou o diretor-presidente do IPE Saúde, Marcus Vinícius Vieira de Almeida.

“É um momento estratégico para o Estado, tanto por podermos contar com a excelência do atendimento do Moinhos de Vento, o que é fator de atração e retenção de talentos e empresas no Rio Grande do Sul, quanto por estarmos retomando essa relação, entre o Estado e o hospital, para oferecer serviços aos nossos servidores estaduais e para outros segurados gaúchos.”, declarou o governador Eduardo Leite.

Hoje, o escopo disponível aos beneficiários do IPE Saúde conta com exames de diagnóstico de anatomopatologia e citopatologia, do novo Laboratório de Patologia do hospital, além de exames de imagem, infusões de quimioterapia e radioterapia, cardiologia, e as especialidades disponíveis na Unidade Iguatemi.

