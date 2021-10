O Banrisul completou na segunda-feira (4), a entrega de quase sete milhões de reais em serviços e equipamentos de saúde para ajudar no combate à pandemia. Desde o início da pandemia, o Banrisul vem fazendo parte do enfrentamento à Covid, abrindo créditos e condições especiais aos seus clientes, mas também realizando doações.

Ao todo, foram entregues seis extratores de DNA/RNA para realização de testes de Covid-19 com insumos para seis universidades e 77 respiradores com monitores a 19 hospitais gaúchos. Segundo a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, os equipamentos doados vão garantir, não apenas dar seguimento ao atendimento de casos graves de Covid-19, como também ajudar o Estado a retomar as cirurgias eletivas, que ficaram suspensas durante o período mais crítico da pandemia, gerando uma demanda reprimida expressiva.

Entre os beneficiados estão dois hospitais do Litoral Norte gaúcho, incluindo o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), o qual recebeu três respiradores e monitores. O outro contemplado foi o Hospital de Tramandaí, que recebeu cinco equipamentos.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some