A Brigada Militar (BM) prendeu na madrugada de terça-feira (15), um homem por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam uma denúncia sobre um indivíduo andando armado pela praia de Magistério. Os Policiais Militares (PMs) foram até o local e ao avistarem uma pessoa em situação suspeita, realizaram a abordagem.

Durante a revista foi encontrado com o homem de 64 anos de idade um revólver calibre 38 milímetros com numeração raspada e seis munições intactas. Com o idoso também foi apreendido um estojo de óculos com mais 10 munições intactas e outras duas deflagradas. Diante dos fatos, o indivíduo que possui antecedentes por lesão corporal e ameaça, foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Balneário Pinhal, para o registro de ocorrência.

Foto: BM