Idoso morre ao ser atropelado por caminhão

Um homem de 81 anos de idade morreu ao ser atropelado por um caminhão na tarde de sábado (14), em Gravataí, na região Metropolitana. O acidente ocorreu no quilômetro 17 da ERS-020, no sentido Gravataí – Taquara.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Vale ressaltar que o idoso iria completar 82 anos de idade no domingo (15).

Já o motorista do veículo, um homem de 29 anos, natural de Osório, teve que realizar o teste do bafômetro, o qual deu negativo para inserção de bebida alcoólica. Após ser ouvido pelos policiais ele foi liberado.

