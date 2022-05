IF pede melhorias no trânsito em frente ao Campus

OSÓRIO – Em busca de mais segurança para a comunidade escolar, a direção do Campus Osório do Instituto Federal do RS (IF-RS) solicitou à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito a realização de melhorias na área em frente à unidade. A formalização do pedido foi feita em reunião com o secretário da pasta, Moacir Galimberti, na manhã da última quinta-feira (12), no gabinete da Direção-geral.

Um ofício foi entregue pelo diretor-geral em exercício, Éder Morari, com as seguintes demandas: Construção de faixa elevada, colocação de placas de sinalização de área escolar, instalação de tachões na pista e especificação de locais para embarque e desembarque de passageiros. “Melhorias são fundamentais, pois além de possuir um grande fluxo de pedestres, ciclistas e veículos, inclusive de grande porte, como ônibus, ali é um trecho em que os carros costumam passar em velocidade elevada por conta da Estrada do Mar”, destacou Éder Morari.

A possibilidade de fazer um recuo na área de calçada do campus, para acesso de veículos para embarque e desembarque, também surgiu. A equipe da prefeitura, solícita ao vir até o campus para ouvir os anseios da comunidade escolar, comprometeu-se a analisar as solicitações e já confirmou a colocação de um quebra-molas, do tipo montável: “Temos mais de 30 quebra-molas já licitados. Vamos dar prioridade para as escolas”, confirmou o secretário Moacir Galimberti.

Acompanharam a reunião, os assessores de Trânsito e de Segurança da prefeitura, Raone Santos e Eujader Fortes; a diretora de Extensão do Campus Osório, Claudia Pelissoli; e o coordenador da Assistência Estudantil, Eduardo Santos Avila. Ao final do encontro, os principais espaços do campus foram apresentados, entre os quais a quadra poliesportiva e o bloco de salas de aula.

Fotos: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some