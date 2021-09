O Instituto Federal do RS (IS-RS) iniciou nesta segunda-feira (27), o processo seletivo para os cursos técnicos e de graduação na instituição. Ao todo, são 4,9 mil vagas espalhadas nos 17 Campis do IF-RS, incluindo o Campus Osório, que disponibiliza 69 vagas nos seguintes cursos: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (18), Tecnologia em Processos Gerenciais (15), Licenciatura em Letras – Português/Inglês (18) e Licenciatura em Matemática Noite (18).

Os cursos são gratuitos, mas é cobrada uma taxa de inscrição. A seleção vai ocorrer de duas maneiras: Para alguns cursos a seleção ocorre por sorteio ou pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com valor de 10 reais na inscrição. Já para os cursos que vão ter como forma de ingresso a realização de uma prova, a taxa de inscrição tem o custo de R$ 50,00. A exceção são os cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que não terão cobrança de taxa de inscrição.

Vale destacar que o IF-RS reserva 80% das vagas para estudantes de escolas públicas. A seleção será diferente dependendo do curso e do campus escolhido. Para saber mais detalhes, o estudante deve conferir o edital, disponível no site da instituição. As inscrições seguem até o dia 24 de outubro e podem ser feitas no site: www.ingresso.ifrs.edu.br/2022.

CRONOGRAMA

– Inscrições para concorrer no Processo Seletivo : 27 de setembro a 24 de outubro de 2021;

: 27 de setembro a 24 de outubro de 2021; – Prova para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio nos campi que optaram por esse formato de seleção: 05 de dezembro de 2021;

05 de dezembro de 2021; – Sorteio público entre os inscritos: 14 de dezembro.

Foto: Divulgação

