O incêndio que atingiu um depósito de veículos do Departamento de Estradas e Rodagem (Detran), na madrugada da última sexta-feira (12), em Capivari do Sul, segue sendo investigado. Ao menos, 100 veículos, que estavam no local (que fica às margens da ERS-040) ficaram completamente destruídos, além de outros que foram danificados pelas chamas.

O combate às chamas teve início por volta das 2h, durando aproximadamente duas horas e meia. A ação contou com a participação de 16 bombeiros dos pelotões de Balneário Pinhal, Cidreira, Osório e Tramandaí, além dos bombeiros voluntários de Pinhal. No total foram gastos entre 45 e 50 mil litros de água para apagar o fogo. Felizmente, ninguém se feriu.

INCÊNDIO CRIMINOSO

O delegado João Henrique Gomes, responsável pelo caso, declarou que o incêndio teria sido criminoso. A conclusão ocorreu depois de análise nas câmeras de vigilância do estabelecimento: “Por volta da 1h e 30min da madrugada (de sexta, 12/11), é possível ver dois indivíduos lançando um objeto papa o interior do depósito. A gente acredita que seja um coquetel motolov (uma garrafa com material inflamável). Cerca de 20 minutos depois, o fogo se alastrou”, contou o delegado.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) já está elaborando um laudo sobre o incêndio. Segundo o IGP, o objetivo é identificar o foco inicial e a causa das chamas. Após a conclusão, o laudo será repassado para a Polícia Civil, a qual segue investigando o caso.

