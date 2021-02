A prefeitura entregou nesta quarta-feira (3), a quadra coberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Paulo da Silva, em Atlântida Sul. “A quadra vai contemplar 360 alunos e atender uma demanda da comunidade escolar do distrito, tanto na parte esportiva quanto na social, na realização de eventos da escola”, disse o diretor da Escola, Vinicius Pimentel.

A obra custou o valor de aproximadamente 350 mil reais, dinheiro esse destinado por uma emenda repassada pelo deputado federal Alceu Moreira (MDB). O parlamentar osoriense esteve presente na entrega da quadra. “É um orgulho poder entregar um importante equipamento à comunidade do distrito de Atlântida Sul. Todas as escolas precisam ter uma estrutura semelhante a essa. Essa quadra ficou muito linda e para quem faz educação e para as crianças é importantíssimo”, reiterou o deputado. Ainda em sua fala, Alceu afirmou que vai seguir contribuindo para a melhoria das escolas da cidade. “Podem pedir mais ginásios. Porque, onde haver necessidade nós vamos colocar o recurso”, declarou Moreira.

O prefeito Roger Caputi, também presente na inauguração, fez questão de ressaltar que a obra teve início ainda na última administração. “Tenho a honra e o orgulho de inaugurar esse importante equipamento para comunidade de Atlântida Sul e Mariápolis. Um trabalho que começou com a gestão anterior e reconhecemos isso na pessoa da ex-secretária professora Naura (Martins), que possibilitou a construção dessa belíssima quadra que vai beneficiar a comunidade escolar”, declarou Roger.

Também estiveram presentes no evento: o vice-prefeito e secretário de Obras, Martim Tressoldi; os secretários Dilson Maciel (Educação) e Danjo Renê (Saúde); a ex secretária de Educação, Naura Martins; os vereadores Charlon Muller, Dudu Pellegrini, Ed Moraes, João Pereira (todos do MDB) e Vágner Gonçalves (PDT); o subprefeito de Atlântida Sul, Luis Carlos Rosa; além de professores, funcionários e representantes da comunidade escolar.

Foto: PMO