O Executivo municipal inaugurou na tarde de terça-feira (8), o Centro Municipal da Covid. O espaço, localizado na Rua Santos Dumont, 480, no Centro da cidade, vai atender pacientes que possuem sequelas respiratórias, motoras ou emocionais, ocasionadas devido a Covid-19. Vão ser oferecidos tratamentos em diversas especialidades com uma equipe composta por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, educador físico, nutricionista e psicólogo, técnicos de enfermagem e enfermeiros.

Presente na cerimônia, o secretário de Saúde Danjo Renê lembrou o trabalho que a Secretaria teve para colocar o centro em funcionamento: “Quando conversávamos lá atrás, encontramos em Itajaí (SC) um centro referência de reabilitação do Pós-Covis. Andamos 900 quilômetros até lá, conhecemos toda a estrutura, vimos como funcionava e de que forma o município poderia ofertar esse serviço”, contou Danjo. “Hoje estamos disponibilizando para população um novo serviço. É uma nova etapa da secretaria de Saúde. Vamos colocar a nossa secretaria à disposição da nossa população e ofertar para eles um serviço de qualidade e de comprometimento”, complementou o secretário.

O prefeito Roger Caputi enalteceu a importância do local para atender os osorienses no tratamento Pós-Covid: “Nos orgulha muito o trabalho que está sendo feito em Osório. Precisamos sempre fazer o nosso melhor, procurar evoluir e ter um serviço de qualidade. Vendo essa estrutura, percebo a maneira que estamos nos organizando. Temos um centro organizado, que testa as pessoas, temos o pessoal que está fazendo o monitoramento. Esse novo serviço disponibilizado à população tem um espaço digno e organizado para o tratamento Pós-Covid”, declarou o prefeito Caputi.

Também estiveram presentes na inauguração do centro o vice-prefeito Martim Tressoldi, o presidente da Câmara de Vereadores Ed Moraes (MDB), entre outras autoridades e servidores da secretaria de saúde.

FOTO: PMO