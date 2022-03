Ao menos, 15 veículos ficaram queimados devido a incêndio em oficina.

OSÓRIO – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) precisou ser acionado por volta das 11h e 30min de sábado (19), para atender um incêndio em uma oficina mecânica. O estabelecimento fica localizado na Avenida Ângelo Gabriel Boff Guasseli (ERS-030), ao lado do Padel Life, próximo à esquina com a Rua Firmiano Osório.

Segundo os Bombeiros, um funcionário da oficina teria percebido o início das chamas no escritório da empresa e acionado os agentes. Conforme o tenente Valdecir Ambrósio, pôr o local ter diversos materiais inflamáveis, o fogo acabou se espalhando rapidamente, atingindo os três pavimentos internos do prédio. Devido à dimensão do incêndio, o pelotão de Tramandaí precisou ser acionado para auxiliar no combate ao fogo. Dois caminhões tanque precisaram foram utilizados, precisando ser reabastecidos durante a ocorrência. Ao todo, cerca de 16 mil litros de água foram utilizados para combater as chamas.

Após quase três horas, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. O estabelecimento ficou completamente destruído. Além disso, 15 veículos que estavam na oficina foram totalmente queimados. Felizmente, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio não foi identificada.

Fotos: CBM

