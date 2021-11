Proprietários dos bens atingidos pelo incêndio ocorrido no Centro de Remoção e Depósito credenciado de Capivari do Sul, na madrugada do dia 12/11, podem fazer solicitação de indenização ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran-RS. Para isso, devem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento: Disque-Detran – 0800 905 5555, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; ou pelo Chat online no site: www.detran.rs.gov.br, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Vale ressaltar que, o Detran vai analisar a situação de cada pedido, conforme o histórico do veículo. Aproximadamente 150 veículos acabaram sendo danificados no incêndio. A Polícia ainda investiga o caso, mas acredita que a causa do fogo seja criminal.

