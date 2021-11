O início da temporada mais seca do ano tem causado o aumento de ocorrências de incêndios no Litoral Norte, principalmente em vegetações. O mais recente ocorreu em trechos da ERS-389 (antiga Estrada do Mar), nos municípios de Capão da Canoa e Xangri-lá.

Em Xangri-lá, as ações de combate ao fogo duraram aproximadamente duas horas, sendo utilizados mais de quatro mil litros de água. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), cerca de mil metros quadrados de vegetação foram queimados. Já em Capão, o trabalho foi ainda maior, devido as chamas terem se alastrado por um banhado, na região, fazendo com que os Bombeiros levassem quase oito horas para combater o fogo.

Devido a fumaça que se espalhou, os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) precisaram ir até o local para auxiliar os motoristas no trânsito. Mesmo assim, ouve uma colisão entre dois veículos, próximo ao viaduto de acesso a ERS-486 (Rota do Sol), na praia de Curumim, em Capão. Felizmente, ninguém se feriu. A causa dos incêndios não foi divulgada.

Foto CBM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some